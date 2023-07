Florencia de la Ve, de vacaciones de invierno con su familia: el álbum de fotos en San Martín de los Andes

Flor de la Ve se alejó durante algunos días de su programa, Intrusos, para viajar a San Martín de los Andes con su marido, Pablo Goycochea y sus hijos, Isabella y Paul.

Muy contenta por este viaje en familia, la conductora posteó en Instagram las fotos más tiernas y divertidas, disfrutando de sus jornadas al aire libre en la nieve junto a sus amores.

En las imágenes, se la puede ver luciendo espectaculares looks invernales, a sus hijos a punto de hacer snowboard y a los cuatro juntos sonriendo inmersos en los bellísimos paradores del paraíso que queda en Neuquén. ¡Amor bajo cero!

YANINA LATORRE LE CONTESTÓ A JEY MAMMON Y CRITICÓ A FLORENCIA DE LA VE

La entrevista que Jey Mammon le concedió a Intrusos este miércoles fue tema de un largo debate en LAM, donde Ángel de Brito acusó a Flor de la Ve de haberle dado “un baldazo de lavandina” al humorista, lo que generó una fuerte reacción de Yanina Latorre.

En Intrusos, Jey Mammon le dijo a Yanina, sin nombrarla explícitamente, que le “hubiera gustado verla en la mediación judicial” y recordó las fuertes frases de la panelista mientras estaba a cargo del ciclo de Ángel. Latorre afirmó que “no le llegó la notificación”.

“Estaría buenísimo que me nombre, porque yo digo todo con nombre y apellido, me hago cargo de lo que digo y hablé de él siempre, e iría a la mediación. No me retractaría de nada y también le diría que opiné e hice mi trabajo”, afirmó.