Florencia de la Ve, horrorizada por la agresión de Alex a Claudio Caniggia: "No puedo creerlo; no hubo límites"

Acostumbrado a los excesos, Alexander Caniggia (26) protagonizó un fuerte cruce con su padre dentro del complejo Faena de Puerto Madero, donde vive al igual que Claudio Paul Caniggia (52). El hecho sucedió al rato de que Macarena Herrera, la novia del mellizo, le dijera “put… drogadicta, me das asco” a Sofía Bonelli, la pareja del Pájaro.

El tema fue abordado en Flor de Tarde (lunes a viernes a las 13 por Ciudad Magazine), donde mostraron el video que grabó la novia de Alex con su celular. Allí se escuchó con claridad cómo el mediático le gritó a su papá “andate, rata inmunda. Sos un desastre, andá pelo...”. Entonces, apenas oyó esa lacerante frase, Flor de la Ve manifestó su horror con el rostro y sentenció: “Yo no lo puedo creer. Le está hablando al padre. Ahora entendemos todo por qué son como son. ¿Le está hablando al padre de esa manera? No lo puedo creer. La verdad es que estoy atónita”.

Más tarde, la conductora reflexionó respecto del hijos de Mariana Nannis y Claudio Caniggia: “Alexander puede estar en desacuerdo con el padre, no gustarle su novia. Pero es un montón de la manera en que se dirige a su papá. Me pareció muy mal educado. Viendo y escuchando este video, uno se da cuenta de por qué son como son. Ahí no hubo límites”.