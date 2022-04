Florencia Peña reveló que no es la primera vez que planea casarse con su pareja: "Se fue mi papá y no era el momento"

Hace una semana trascendió la romántica propuesta de casamiento que Ramiro Ponce de León le hizo a Florencia Peña en medio de unas mini vacaciones que la pareja se tomó en México junto a los hijos de ambos.

En la presentación de la obra Network, que la actriz protagonizará en breve en un importante teatro porteño, la cronista Maru Leone de Implacables le preguntó a la actriz cómo hace para organizar una boda con tanto trabajo a cuestas.

“Yo puedo todo. Yo soy muy organizadora así que él me lo propuso pero yo sabía que lo iba a terminar organizando yo”, le señaló Florencia, y entonces la cronista le consultó si vio venir la propuesta de casamiento.

FLORENCIA PEÑA REVELÓ QUE TENÍAN PLANES DE BODA CON RAMIRO PONCE DE LEÓN DESDE HACE AÑOS

“No, ni un poco. Habíamos cumplido nueve años, me llevó al hotel y me sorprendió porque la verdad es que él no es de hacer esas cosas. Por eso me sorprendió y me dio mucha ternura y le dije que sí”, recordó Flor Peña

“Nosotros nos íbamos a casar un hace tiempo pero después se fue mi papá y ya no nos pareció que era el momento”, agregó la actriz que también explicó que la propuesta de Ramiro le “dio mucha emoción, queremos celebrar el amor”.

Además, Flor Peña reveló que la boda será “este año”, aunque no pudo precisar la fecha exacta. “No te puedo decir nada porque recién arrancamos a organizarlo”, concluyó la actriz y conductora sobre su boda con Ramiro Ponce de León.