Florencia Peña quebró en llanto por el final de su programa: "Me voy muy feliz"

El sorpresivo anuncio de Florencia Peña del final de Flor de equipo, su ciclo en Telefe, un día antes obligó a que la conductora comience la emisión del miércoles hablando de la decisión personal que tomó para priorizar su trabajo en teatro, cine y su familia.

“Hemos hecho un éxito”, aseguró. “Para mí es importante que sepan que me voy muy feliz. Uno no se va de los lugares mal cuando las cosas se hicieron bien”, señaló la actriz, pero fue Marcelo Polino quien logró sensibilizarla hasta las lágrimas.

“Sos una gran amiga y una gran compañera. Todos los que estamos acá detrás y delante de cámara te amamos porque sos una gran compañera. Atenta dentro y fuera de cámara. Has hecho un éxito divino”, empezó diciéndole el periodista, que está desde el comienzo en el programa que se despedirá a fin de mes.

Flor: "Uno no se va de los lugares mal cuando las cosas se hicieron bien". G-plus

Flor Peña se emocionó con las palabras de Marcelo Polino

“Gente talentosa hay mucha en este medio, pero gente buena, hay poca”, destacó Polino, haciendo que la Flor rompa en llanto.

“Yo tengo 27 años de carrera ininterrumpidos. Yo vi pasar a todos y me sobran los dedos de una mano contando la gente de fierro como vos”, dijo, mientras ella le agradecía por dedicarle ese mensaje y aseguraba que su llanto era de alegría por los elogios.

Polino: "Yo tengo 27 años de carrera ininterrumpidos. Vi pasar a todos y me sobran los dedos de una mano contando la gente de fierro como vos". G-plus

“Te lo digo fuera de cámara, y se lo digo a tu mamá siempre que la veo, sos una persona maravillosa y una artista increíble. Cuando te veo en el escenario me emociono. En Cabaret me emocionaba como si no te conociera”, expresó, mientras el resto de los panelistas coincidían con sus palabras.