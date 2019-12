Florencia Peña, al preguntarle si estuvo con Matías Tasín, el ex de Nicole Neumann: "Yo soy prolija"

Hace un año Florencia Peña (45) dio que hablar cuando confesó mantener una relación abierta con su marido, Ramiro Ponce de León (45). El tiempo pasó y ahora el rumor de que ella había sido vista en un conocido boliche a los besos con Matías Tasín, ex de Nicole Neumann y de Jimena Barón, hizo que la actriz niegue la versión, primero, y luego juegue con aquello que hace en su privacidad-

“Ese es un rumor que no se quién lo inventó y no me voy a hacer cargo. Lo conozco de verlo, pero no me voy a hacer cargo de esa boludez”, empezó diciendo Florencia al ser consultada por el noteo de Hay que ver.

"Con él coincidimos veinte veces en espacios físicos. No somos amigos y no me voy a hacer cargo de eso. Yo salgo con mis amigas y tengo mi vida. Yo para afuera, nada. Todo puertas adentro". G-plus

“Coincidimos veinte veces en espacios físicos. No somos amigos y no me voy a hacer cargo de eso. Yo salgo con mis amigas y tengo mi vida. Yo para afuera, nada. Todo puertas adentro”, comentó, entre risas, mientras le mencionaban la coincidencia de que tanto ella como el empresario iban al mismo boliche.

"¿Si soy fiel a mi pareja? En este momento no te voy a contar. Son cuestiones consensuadas que no tenemos ganas de exponer. Tuvimos que exponerlas porque hubo que salir a bancar la parada, pero ahora no. Dejanos que la vivamos para adentro". G-plus

A la hora de hablar acerca de su relación abierta con su pareja, la jurado se sinceró con su característico humor. “Sí, claro que seguimos, pero no te voy a contar cuáles son mis actividades”, siguió, lanzando una carcajada. “¿Le sos fiel a tu pareja?”, insistió el cronista. “Mmm… en este momento no te voy a contar. Son cuestiones consensuadas con mi pareja que no tenemos ganas de exponer. Tuvimos que exponerlas en su momento porque hubo que salir a bancar la parada, pero ahora no. Dejanos que la vivamos para adentro”, terminó diciendo.

"Yo soy prolija. Soy una persona pública, no puedo andar haciendo boludeces a troche y moche". G-plus

“Entonces llega un Matías Tasín y...”, volvió el periodista a la carga. “No, yo soy prolija”, lanzó, con una carcajada, en alusión implícita a la polémica que desató su pareja cuando apareció una mujer con la que había salido. “Yo soy una persona pública, no puedo andar haciendo boludeces a troche y moche”, continuó la actriz. “¿Top secret, entonces?”, buscó reafirmar el cronista. “¡Obvio, así tiene que ser! Pasarla bien, pero cuidándose”, finalizó Flor Peña.