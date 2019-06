Florencia Peña y Griselda Siciliani revelaron su charla privada con Diego Pérez, ¿luego de insultarlas en TV?

Griselda Siciliani y Florencia Peña no le temen a las polémicas y le ponen el pecho a cualquier consulta. La semana pasada se armó un gran revuelo en las redes sociales luego de que Diego Pérez fuera enfocado en vivo en ShowMatch cuando las actrices eran presentadas.

Varias usuarios de Twitter interpretaron que el humorista tildaba de “put...” a las artistas y el actor debió salir aclarar su frase. "Le dije 'dos potras', a Sergio Gonal. Después empezamos a jugar a si le dábamos a alguna (de ellas dos). Y decíamos: 'No, una fue la mujer del jefe (por Siciliani, ex de Adrián Suar) y la otra no'. Pero dije 'dos potras', por Dios, te lo juro por mis hijos. Menos mal que lo aclaramos, no sabía que había pasado todo esto", había asegurado Pérez.

Florencia y Griselda brindaron una entrevista en Los Ángeles de la Mañana y Ángel de Brito aprovechó la ocasión para consultarles por lo sucedido. “¿Pudieron hablar con Diego Pérez, que tuvo unas palabras raras?”, preguntó el conductor de eltrece.

“No lo hablamos con Flor, pero creo que nos llamó a las dos. Le dije que se olvide. Lo vi después de escuchar su mensaje y era una pavada. Algo que le decía por lo bajo a un compañero”, minimizó Siciliani.

“Yo lo conozco a Diego y es incapaz”, comentó De Brito. “Igual, aunque nos hubiera dicho que éramos dos putas, ¡nos hubiera encantado! Le dije ‘¡no nos molestaría!’”, completó Peña, entre risas.

