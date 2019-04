Florencia Peña explicó por qué se quiere casar, pese a no creer en la monogamia y elegir el poliamor

Luego de declarar que no cree en la monogamia y que está a favor del poliamor, el año pasado Florencia Peña (44) anunció su casamiento con el abogado salteño Ramiro Ponce de León (44), el padre de su tercer hijo, Felipe (1). Sin embargo, el tiempo pasó y la boda fue pospuesta.

En la tapa de la revista Caras de esta semana, la actriz del musical Cabaret aparece diciendo "me caso". Pero ella misma salió a aclarar que lo dijo como un deseo, aunque aún sigue sin fecha.

"Yo me querría casar porque hay algo del festejo del amor que me re divierte. Total, si no después me divorcio, como Lizz Tayler". G-plus

"El año pasado me iba a casar, ya teníamos fecha, pero mi papá se enfermó. Ahora está mejor. Entonces, nosotros decidimos postergar ese casamiento porque yo soy, ¿puedo decir la palabra 'puta'? Sí. Yo soy una Susanita puta, con una cabeza grande y con cuestiones que me gustan", empezó explicando Flor en Morfi, todos a la mesa, sobre la dilatación de la boda.

Luego argumentó el motivo que la impulsó a querer dar el ‘sí, quiero’ con Ramiro, sosteniendo su convicción del amor libre y la pareja abierta: "¿Y por qué se querría casar alguien como yo? Yo me querría casar porque hay algo del festejo del amor que me re divierte. Total, si no después me divorcio. ¡Lizz Tayler, Lizz Tayler (actriz estadounidense que se casó ocho veces)!". Y concluyó el tema, haciendo foco al titular de Caras: "El año pasado habíamos puesto fecha y nos íbamos a casar en Salta, pero tuvimos lo de mi papá y no iba a ser una celebración si mi papá está mal. Lo dejamos para este año. Y este año tengo mucho trabajo, vuelvo con ShowMatch, estoy con la obra y él está viajando mucho. Pero en algún momento nos casaremos. Ahora en la revista me preguntaron '¿te querés casar?'. Y yo dije 'sí, obvio'. Y pusieron 'me caso'. Me llamó toda la familia (risas). Pero no pusimos fecha todavía".