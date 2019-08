La vuelta de Florencia de la Ve a la pista del Súper Bailando hizo que busquen aclarar los tantos con Pampita. Tras el fuerte cruce que tuvo con la modelo, la capocómica fue cuestionada por Florencia Peña por la decisión de contar su salida del colectivo de Actrices Argentinas y la fuerte crítica que le hizo justo después de tener un encontronazo con las jurados en la pista.

“Involucraste a Actrices Argentinas en medio del bardo. Hubo que salir a aclarar lo de Actrices... y también tuvo que salir a aclarar que no hay enfrentamientos, que podemos pensar distinto y que cuando uno pertenece a un colectivo pone siempre enfrente el bien común, que es lo más importante antes del bien personal”, aseguró Peña.

"Vos sabés que yo te defendí. ¿Querés que te mande el video donde te defendí de las cosas que Lanata dijo de vos? Entonces, ¿qué tiene que ver Actrices Argentinas con lo que pasó acá? Eso lo dijiste vos". G-plus

“¿Vos no dijiste que no te sentías identificada con Actrices Argentinas? ¿Por quién lo dijiste?”, la cuestionó la jurado a la conductora. “Por todas”, se defendió De la Ve. “Vos sabés que yo te defendí. ¿Querés que te mande el video donde te defendí de las cosas que Lanata dijo de vos? De mi también se han dicho un montón de cosas y vos no saliste a defenderme, pero no podemos salir a atacarnos entre nosotras porque no nos hemos defendido individualmente porque pertenecemos a un colectivo y es mucho más importante el bien común. Entonces, ¿qué tiene que ver Actrices Argentinas con lo que pasó acá? Eso lo dijiste vos”, enfatizó Flor Peña.

¿Cuáles fueron las frases que molestaron a la protagonista de Cabaret? "Yo formaba parte de Actrices Argentinas, pero me fui porque no me apoyaron. Me fui hace un montón, cuando tuve problemas. Ellas son sororas con las que quieren", había dicho.