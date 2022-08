Florencia Peña contó que quiso seducir a David Bisbal y terminó furiosa con Marley: "Estaba jugando con mi necesidad"

La gran amistad que tienen Florencia Peña y Marley es una de las más sólidas del mundo del espectáculo, pero como en todas las relaciones hay desentendimientos y enojos. La conductora de LPA contó la vez que se peleó con el conductor de La Voz Argentina… ¡por David Bisbal!

“Hubo una época en la que Bisbal venía mucho a la Argentina. Él estaba bueno y yo recién parida. Marley me dijo que habló con él y que me quería conocer, así que me iba a pasar su número de habitación", contó la actriz en PH Podemos hablar aclarando que en ese momento había dado a luz a su primer hijo, Tomás (19) y estaba en crisis con Mariano Otero, su ex.

"Yo le dije que me parecía mucho, que quería charlar antes", comentó, sobre la anécdota que ocurrió cuando los dos hacían juntos El show de la tarde. La posibilidad de conocer al cantante español, contó, hizo que se ponga de buen humor durante el programa, pero había un gran detalle.

"David Bisbla estaba bueno y yo recién parida. Marley me dijo que habló con él y que me quería conocer, así que me iba a pasar su número de habitación". G-plus

FLORENCIA PEÑA HABLÓ DE SU ENOJO CON MARLEY POR DAVID BISBAL

"Yo tenía 28 años y estaba medio de capa caída. Marley para levantarme el ánimo me dijo que David Bisbal me quería entrar”, relató, con su humor característico.

Más sobre este tema Ángel de Brito cuestionó los desnudos de Flor Peña en Instagram

“Estuve contenta todo el programa, se ve que él se dio cuenta de que estaba angustiada y tiraba todo para abajo”, aseguró la actriz que regresa a Casados con hijos.

Más sobre este tema Flor Peña ironizó sobre sus papeles en Casados con hijos y Botineras: "Yo garpo repetida o muerta"

“Antes de terminar el programa, me dijo que lo de Bisbal era toda una mentira y me enojé en serio. Le dije que estaba jugando con mi necesidad”, se sinceró, entre risas