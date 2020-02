Florencia Kirchner se sumó a la campaña por el aborto legal: "Ahora que al neoliberalismo le dijimos 'ya no más'"

Este miércoles 19 de febrero, feministas de toda la Argentina marcharán para que el aborto sea legal, seguro y gratuito. El #19F es un reclamo federal, en el que la unión, la fuerza y la lucha de un amplio sector de mujeres tomará protagonismo a lo ancho y largo del país.

Desde Cuba, la hija de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Florencia, se sumó a la campaña por el aborto legal. Sosteniendo un libro en el que se puede leer un poema de June Jordan, le hizo el "aguante" a las feministas de su país con un significativo posteo.

"No tengo mi pañuelo acá, pero escribo entre plantas y lagartijas fuertemente verdes sobre aborto". G-plus

"No tengo mi pañuelo acá, pero escribo entre plantas y lagartijas fuertemente verdes sobre aborto. El poema es de la activista negra, bisexual y feminista, June Jordan. Aborto legal, seguro y gratuito ¡ESI en todos los colegios! Ahora, que tenemos nuevamente ministerio de salud. Ahora, que hablar de ampliación de derechos no trae aires de utopía. Ahora, que al neoliberalismo le dijimos 'ya no más'", afirmó.

¿Qué dice el poema de Jordan? "Vamos, salgan de donde estén. Necesitamos tener esta reunión junto a este árbol. Que ni siquiera fue plantado aún", expresa.