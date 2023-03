Flor Vigna se quejó de los apodos poco amorosos que le puso Luciano Castro: "Me dice Chochan y Tanque"

A un año de confirmar su romance ante la prensa, Flor Vigna y Luciano Castro afianzan su amor día a día. Sin embargo, la cantante no dudó en "quejarse" por los apodos poco amorosos que le puso el actor.

Flor fue a Vivo para vos, el programa que conducen Julián Weich y Carolina Papaleo en elnueve, y un romántico mensaje de Castro, con anécdota incluida, sacó a la luz cómo Luciano llama a su novia en la intimidad.

"Me pidieron que cuente una anécdota. Tengo miles y no sé cuál contar. Pero la que me quedó grabada es la de la primera vez que nos fuimos a la vuelta de tu casa, a la esquina crota esa a comer ese sándwich gigante, gigante, gigante", comenzó contando Castro.

"Él tiene apodos amorosos, hermosos. Pero él me dice el Tanque, Chochan, Chinita". G-plus

Y continuó: "Cuando llegó a la mesa, la gente que estaba en el lugar pensó que nadie se lo iba a poder comer. Y contá qué pasó con ese sándwich. ¿Fue rival o no fue rival para el tanque Vigna?".

LOS APODOS QUE LUCIANO CASTRO LE PUSO A FLOR VIGNA

Súper enamorada de Luciano Castro, Flor Vigna le pasó una pícara factura en vivo por los apodos "poco amorosos", como ella misma dijo, con los que se refiera a ella en la intimidad.

"Él me dice Tanque. Él tiene apodos amorosos, hermosos. Pero él me dice el Tanque, Chochan, Chinita", dijo la cantante, chicaneara.

Acto seguido, Julián Weich acotó: "Pero siempre con amor". Y Flor Vigna comentó que no los siente ofensivos: "Siempre con amor. Es una de las personas que más me ha hecho querer mi cuerpo".