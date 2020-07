Flor Vigna quebró en llanto al hablar de su relación con Nico Occhiato: "Es una persona que marcó mi vida"

A poco más de un año de ponerle fin a sus cinco años de noviazgo, Flor Vigna y Nico Occhiato continúan manteniendo una linda relación, pese a no ser pareja. E invitada a PH, podemos hablar, la bailarina no pudo evitar emocionarse al hablar de lo que siente por su ex.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff indagó a su invitada: “Cuando uno se separa, ¿hay que borrar las fotos con el ex de Instagram?”. A lo que Flor no dudó con su respuesta_ “Yo lo amo a Nico, de otra forma”.

Luego, dio detalles de uno de los últimos encuentros que tuvo con Occhiato donde pudieron hablar de cosas profundas: “Mirá, la última borrachera que tuvimos estuvo muy buena porque decíamos ‘¿qué pasa acá?’. Ahora no nos vemos, pero la última vez que hablé fue antes de la cuarentena que hicimos una entrevista para su programa”.

“Llegamos a una conclusión muy linda. Yo le decía ‘entiendo que te amo más allá de como hombre’. Por ahí nos es que nos calentamos, pero sí hay ganas de hablar de un problema familiar. Y me respondió ‘sí, yo entiendo lo que te pasa. Yo soy Flor’. Y yo le digo ‘sí, yo soy Nico’”, continuó.

En ese momento, Vigna dejó fluir sus emociones y se quebró al aire: “Me emociona porque es como un amor de hermanos. Nos hicimos muy bien. Es como un amor infinito que en este momento no se da por otras cosas”.

“Fue hermoso el encuentro que tuvimos, que ni estuvimos en la cama ni nada, pero le dije ‘te amo y siempre te voy a amar’. Y él está en momentos re importantes. No me quería emocionar. Es una persona que marcó mi vida mucho, de otro lugar que trasciende los géneros”, cerró, visiblemente conmovida.