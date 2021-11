Flor Vigna mandó al frente a Luciano Castro por sus looks "anti glamour": "Usa siempre joggineta"

Cuando Vero Lozano recibió a Flor Vigna en Cortá por Lozano las preguntas sobre su relación con Luciano Castro no tardaron en llegar. Así la flamante cantante recordó cómo fue su primera cita y contó que el actor no es precisamente un fashionista, como llaman a los locos por la moda.

“Él es un desastre. Usa siempre joggineta”, reveló la bailarina, divertida después de contar que la primera vez que se vieron ella llevó un look “hippie” porque se le había cerrado la puerta de su casa y tuvo media hora menos para producirse.

Así la ex Combate reveló un detalle de cómo el exmarido de Sabrina Rojas elige la ropa. “Siempre se compra una misma remera de diferentes colores. La misma en rojo, amarillo, negro”, contó.

"Luciano es un desastre. Usa siempre joggineta". G-plus

Flor Vigna contó cómo fue su primera cita con Luciano Castro

La actriz también recordó cómo fue su primera cita con el actor. “Compré yo la merienda por delivery y encima me quedé encerrada. Salí a abrir, renerviosa, media hora antes. Agarrá la merida y el budín y se me cerró la puerta”, recordó.

Más sobre este tema Luciano Castro le envió un mensaje a Flor Vigna y reveló cómo le dice en la intimidad: "Hola, chinita linda" Vero Lozano confesó qué le dijo a Luciano Castro sobre Flor Vigna: "Gordo, qué lindo lo que te estás comiendo"

“Yo vivo en barrio, señora. No vivo en lugares ‘guachi guau’ y como se me cerró la puerta, la tuve que llamar a mi vieja para que me traiga una llave de repuesto. No le dije ‘ma, voy a tener una cita con Luciano Castro’. Le conté que justo iba a venir un chico a casa”, aseguró.

“Pensaba tirarme todo encima, hasta que me quedé encerrada afuera. Vino mi madre a socorrerme, pero tuve media hora menos de producción. Así que me conoció en un estado muy hippie que estuvo bueno”, se sinceró.