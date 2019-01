En abril del año pasado Flor Vigna confesaba que habían decidido con Nicolás Occhiato terminar su relación. “Éramos como hermanos, socios por el trabajo, amigos que se cuentan todo, que pareja. Fue también un poco esto de 'che, deseame, che, ¿me estás amando o soy tu amiga?'”, contaba. Un mes después la pareja expresaba feliz que habían vuelto nuevamente.

“Fue un mes. Todo el mundo me carga, pero fue lo suficiente para que una se de cuenta cuánto puede amar”, recordó Flor en el living de Cortá por Lozano. “Yo me sentía una adolescente en ese momento. Lo bloqueaba, decía ‘no voy a ver nada’ de sus redes y terminaba viéndolo. Uno no se da cuenta que es capaz de sentir tanto cuando perdés a la otra persona”, aseguró, sobre aquel impasse.

La campeona del Bailando contó que en ese momento trabajaban juntos y que eso colaboró en volver a unirse: “Ese histeriqueo me hacía sentir cerca todo el tiempo y de repente un día salimos de laburar y me dijo ‘vamos a comer algo’ y ahí se dio”, reveló Flor Vigna, sobre cómo aquel lapsus fortaleció su vínculo con Nico Occhiato.