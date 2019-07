Después de que Flor Vigna y Mati Napp admitieron que habían tenido un breve noviazgo de dos semanas, volvieron a reunirse en el Súper Bailando y terminaron contando algunos detalles de por qué su vínculo amoroso no continuó.

“Se pusieron palabras muy grandes como ‘romance’, como si ya estuviéramos casados y no fue tan así. Mati es una persona que siempre quiere sacar lo mejor de todo el mundo”, aseguró la bailarina, mientras el coach la escuchaba serio. “Por ahí fui yo la que dije ‘qué linda persona’, ayudándome en mi laburo”, admitió.

Flor: "Hay una culpa porque yo no estoy estable para ninguna persona, no soy un buen partido para nadie. En este momento yo decido valorarme, no tiene que ver con Mati. Tengo que entenderme". G-plus

“¿Por que lo contás con culpa si estaban solteros?”, le preguntó Ángel de Brito. “Hay una culpa porque yo no estoy estable para ninguna persona, no soy un buen partido para nadie”, aseveró. “En este momento yo decido valorarme, no tiene que ver con Mati. Tengo que entenderme”, remarcó Flor.

Mati: "Hubo una confusión y ahora estamos laburando a full para el programa. Quedamos como amigos". G-plus

Mati Napp, por su parte, prefirió mantener su bajo perfil a la hora de hablar de su relación con la campeona del Bailando: “Hubo una confusión y ahora estamos laburando a full para el programa. Quedamos como amigos”, explicó.

