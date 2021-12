Flor Vigna dio que hablar con un picante posteo en las redes que luego borró: "Que la vida me perdone las veces que no la viví"

El gran presente sentimental que vive Flor Vigna junto a Luciano Castro vino de la mano con una nueva faceta en su vida tras debutar como cantante y lanzar su primer tema Uy! Y si bien la cantante no duda en compartir románticas postales de su vida en pareja, la última publicación despertó todo tipo de especulaciones tras eliminarla de su muro: ¿fue para que le preguntan si estaba dedicado su ex, Nico Occhiato?

"Y que la vida me perdone las veces que no la viví", fue el texto que acompañó unas imágenes de una producción que Vigna dejó ver en su cuenta personal de Instagram y que a las pocas horas, decidió borrarla, tal vez para que no especulen con que sus palabras estaban inspiradas en Occhiato.

La oración forma parte de la segunda canción Suelto que hace acompañada con Miss Bolivia y que rápidamente ganó adeptos de sus fans que celebraron el mensaje que transmiten las protagonistas de este flamante éxito.

LUCIANO CASTRO REVELÓ LOS RARÍSIMOS APODOS QUE LE PUSO A FLOR VIGNA EN LA INTIMIDAD

A semanas de haber confirmado su noviazgo con Flor Vigna, Luciano Castro se animó a hablar a fondo sobre su relación y sorprendió a Germán Paoloski al contarle qué apodos se pusieron el uno al otro.

Invitado al programa del conductor, No es tan tarde (Telefe), la expareja de Sabrina Rojas reveló que puertas para adentro le gusta decirle "China" a su novia. Sin embargo, ella le puso apodos un tanto más extraños.

"Encastradito, Contundente, Camadita y Estribillo", contestó Luciano cuando el conductor le preguntó cómo su pareja le dice en la intimidad.

Acto seguido, explicó el por qué de "Estribillo", uno de los particulares apodos que más llamaron la atención. "Por qué ella me enseña y me dice, pará, hay una introducción; aprendo mucho", cerró, enamorado.

Foto: Captura de Instagram