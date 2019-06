Si bien sus caminos se bifurcaron tras ponerle punto final a su noviazgo de 5 años, el destino quiso que Flor Vigna (25) y Nico Occhiato (27) vuelvan a estar muy cerquita, tal como lo anunció Marcelo Tinelli en vivo.

"La primera noticia que quiero decir es que Nicolás Occhiato va a ser parte del Súper Bailando. Así que su exnovio va a ser la décima pareja del certamen", le contó el conductor a Vigna.

Fue entonces que, al ver las fotos de su expareja en pantalla, la participante rompió el hielo con humor: "Le quiero pedir al señor que siempre pone fotos hermosas de mi ex en pantalla, ¿no puede poner alguna foto 'bagarto'?".

Luego, Flor dio detalles de su historial amoroso: "En mi vida no han sido muchos los hombres que he besado y esas cosas, han sido bastante poco. Creo que a cinco llegamos, pero no sé. Contamos de besitos porque novios tuve dos, a Pablito (compañero de colegio) y a Occhiato (a quien conoció en su participación en Combate)".

En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, la bailarina remarcó: "No, hoy en día no. En 10 años te puedo contestar otra cosa. El problema con Nico es que nos volvimos hermanos. Es una persona que no hizo más que sumarme. ¿Por qué nos separamos? Y… nos pusimos de novios a los 18 o 19 años, pasaron 5 años y el señor se casó con su trabajo y está logrando cosas increíbles".

"Empezamos a tener filosofías diferentes. Yo soy re laburadora, pero dejo ese espacio para la pareja, necesito ese momento sensible y la charla. Y él la rompió toda en laburo y le está yendo muy bien. No para. Me gusta mucho su filosofía de vida y cómo piensa, pero en este momento no estaba para eso, sino que estaba para laburar y laburar", continuó.

Además, la protagonista de la obra Una semana nada más habló de lo que tiene que tener el próximo hombre que quiera conquistarla: "Tiene que saber apreciar y valorar a la persona que tiene al lado, porque Nico lo hizo perfecto. No está mal elegirse uno y el trabajo, pero tiene que elegir un ‘nosotros’ y que tenga ganas de compartir".

Por último, Tinelli indagó a la mamá de Vigna -que estaba allí presente para alentar a su hija- sobre lo que piensa respecto a Nicolás, y la señora cerró, sincera: "Aprendí a quererlo como un hijo, lo quiero mucho".

¿Qué pasará entre Nico Occhiato y Flor Vigna cuando se crucen en la pista del Súper Bailando?

