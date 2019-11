Flor Vigna le desmintió a De Brito un reencuentro con Nico Occhiato y Ángel redobló la apuesta: "Yo sostengo mi información"

Luego de las repercusiones que generó la bomba que lanzó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, y que hablaba de un reencuentro entre Flor Vigna y su ex Nico Occhiato, la bailarina expuso su campana de la historia en la pista del Súper Bailando y el periodista redobló la apuesta.

Lejos de esconder sus sentimientos, Flor reconoció que la información del jurado no pasó desapercibida en su relación con Mati Napp: "En los ensayos teníamos el estado de ánimo medio ‘pachucho’ porque había rumores. Trabajamos en una tele que es hermosa y nos da un montón de oportunidades, pero a veces se dicen verdades y otras veces, no".

"Ángel es el uno de la mañana, pero no concuerdo para nada con lo que se dijo en tu programa y que después levantaron en todos lados. En estos años aprendí a que hay que estar en frío y salir a la pista a decir ‘no’. Lo que pasó entre Mati y yo es entre nosotros, no tiene nada que ver con Nicolás Occhiato, que pertenece a mi pasado y no se metió en esta pareja ni lo metimos", agregó.

Fue entonces que tras la performance de Vigna con Facu Mazzei, la participante y el conductor de LAM tuvieron el siguiente ida y vuelta en vivo:

Flor Vigna: "Al decir que no pasó (que tuvo un reencuentro con Nico Occhiato) es como una bomba y no quiero desprestigiar tu programa. Se dicen un montón de verdades en tu programa, justo esto no". G-plus

Ángel: -Me parece bien que Flor se defienda y diga lo que tenga que decir. Esto es como en los juicios, nadie está obligado a declararse en su contra.

Flor: -Una mentira es con intención. No creo que hayas tenido intención.

A: -También era mentira tu romance con Mati y después lo confirmaron.

F: -No, no era mentira. Dijimos que era una confusión, después seguimos confundidos públicamente y la confusión terminó en ‘estamos conociéndonos’. Nos dimos un impasse y no sé dónde vamos a terminar. No firmo ningún contrato.

De Brito: "También era mentira que te llevabas mal con Nicolás Cabré. Las cosas pasan. No tengo nada en contra. Yo sostengo mi información. Entiendo que no gusten las informaciones y tenés derecho a desmentirlo. Lo tomo y no me enoja para nada". G-plus

A: -También era mentira que te llevabas mal con Nicolás Cabré. Las cosas pasan. No tengo nada en contra. Yo sostengo mi información. Entiendo que no gusten las informaciones y tenés derecho a desmentirlo. Lo tomo y no me enoja para nada.

F: -Al decir que no pasó es como una bomba y no quiero desprestigiar tu programa. Se dicen un montón de verdades en tu programa, justo esto no. No tiene nada que ver. Es una separación de dos pibes. Hoy estamos muy bien y si nos encuentran por la calle es porque el amor no se te va de la noche a la mañana. A mí me pasan cosas con él y calculo que a Mati también conmigo.

A: -Les deseo lo mejor a los dos. Pero es tu versión y la mía. La gente sabrá quién miente y quién no.

¡Qué momento!