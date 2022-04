Flor Vigna contó qué es lo que más le gusta de Luciano Castro: "Que nos motivamos a ser nuestra mejor versión"

Muy enamorada de Luciano Castro, Flor Vigna comparte en Instagram los tiernos gestos que le dedica a diario su pareja.

En este contexto, reflexionó en profundidad sobre su noviazgo y describió con ternura al ex de Sabrina Rojas.

Ni bien le preguntaron qué es lo que más la enamora de él, la cantante le declaró públicamente su amor.

EL TIERNO MENSAJE DE FLOR VIGNA A LUCIANO CASTRO

"¿Qué es lo que más te enamora de Lucho?", le preguntaron sus seguidores a través de sus stories de Instagram.

"Me gusta cómo nos motivamos a ser nuestra mejor versión. Me gusta cuando llego hecha percha y puedo llorar con él. Y cuando me hace reír a carcajadas. Me gusta cómo me cuida. Me gusta su familia y él en mi vida", cerró Flor junto a una romántica imagen juntos.

¡A full!