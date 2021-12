Flor Vigna contó la frase que Luciano Castro le dijo al comienzo del romance: "Lo que más le importaba era su familia"

El noviazgo de Flor Vigna (27) y Luciano Castro (46) lleva ya unos cinco meses, y en plena consolidación de su relación la cantante reveló cuál fue la prioridad que el actor le dejó en claro apenas comenzaron el romance. "Cuando yo lo conocí a Lu él me dijo que para él lo más importante es la familia y sus hijos".

Entonces, en una nota con Intrusos, Flor enfatizó: "Eso es re lindo. A mí me enternece un montón que sea así".

Y tras asegurar que con Castro están "muy bien, muy contentos", Vigna relativizó los deseos de ser madre en lo inmediato: "Yo le pido a la vida que por favor aguante un poco, porque estoy sacando mi música, empezando a gestionar y producir todos mis proyectos. Entonces, necesito un tiempo. Pero en un tiempo me enternece mucho la idea. En tres o cinco años podría ser".

"Siento que yo nunca me enamoré de alguien con hijos y todo eso. Siento que la vida me re quiere enseñar algo, y yo venía tan loca de laburo y exigente. Toda la parte familiar me conecta con algo que es un re disfrute de vida, es un cable a tierra. Así que me gusta".

LA BUENA ONDA DE FLOR VIGNA CON SABRINA ROJAS

Por otra parte, Flor Vigna elogió a Sabrina Rojas, la madre de Fausto y Esperanza, los hermanos menores de Mateo.

"Yo sólo puedo hablar cosas buenas de Sabri. Es una mujer muy copada, muy segura y me dio una bienvenida hermosa a su familia así que todos tenemos ganas de sumar", manifestó Flor Vigna respecto de la exesposa de Luciano Castro.