Flor Vigna contó cómo le pidió a Luciano Castro que sea su novio y qué dice el anillo que le dio: "Disfrutar"

Rompiendo moldes y patrones antiguos, Flor Vigna vive su historia de amor con Luciano Castro a su manera. Y lo dejó en claro en su relato de cómo formalizó la relación con el actor, con un anillo que tiene grabado la palabra "disfrutar".

Invitada al programa de Germán Paoloski, en pleno lanzamiento de una nueva canción y tras debutar en la conducción de El último pasajero, junto a Nico Occhiato, la artista contó explicó por qué le dijo que no a Luciano cuando dio por hecho que eran una pareja.

"Él me estaba contando una anécdota y de repente me dice 'yo te lo estoy contando a vos, que sos mi novia'. Y yo le digo 'no, yo no soy tu novia'. No es que él me dijo '¿querés ser mi novia?'. Lo dio por sentado. ¡Preguntá!", señaló Flor.

Y continuó: "Yo le expliqué que él era una persona muy importante, pero yo no estaba lista, en ese momento".

FLOR VIGNA LE PIDIÓ A LUCIANO CASTRO QUE SEA SU NOVIO

"Dos meses después, me animé yo a pedirle de ser la novia. Le hice un ritual hermoso. Nunca le había pedido a alguien que sea mi novio, y me gustó mucho. Él lloró. Es más tierno", reveló Flor Vigna en No es tan tarde.

Luego detalló la emotiva reacción de Luciano Castro y mostró el anillo que ambos lucen en su mano: "Le hice un camino con frases nuestras y le di un anillito que dice 'disfrutar'".

Tras mostrarlo en cámara, la cantante agregó con humor: "Me lo puse en el 'fuck you'. Es que a nosotros no nos gusta estar en las estructuras".

Foto: captura de No es tan tarde.