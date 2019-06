Una verdadera bomba lanzaron en Los Ángeles de la Mañana. Flor Vigna habría sido visto a los besos con su coach del Súper Bailando Matí Napp, recientemente separado de la bailarina Juli Antón. Según relató con lujo de detalles Karina Iavícoli, la flamante ¿parejita? habría compartido una cena romántica el viernes pasado a las dos de la madrugada, en un restaurante de la calle Armenia, del coqueto barrio de Palermo.

Vigna y Napp entraron al lugar con capuchas y se sentaron en una mesa del fondo, según le informó una pareja amiga a Iavícoli. A las 3, la bicampeona del Bailando y el coreógrafo caminaron hacia la Plaza Serrano y, cobijado en la oscuridad, se habrían besado apasionadamente.

La panelista de LAM fue a buscar el testimonio de la actriz, quien no ocultó su sorpresa e incomodidad ante la consulta. “¿Que Mati Napp está conmigo? La verdad que no”, dijo Flor, separada hace unos meses de Nico Occhiato.

Así continuó el tenaz ida y vuelta entre la periodista y Vigna.

-¿Sabés qué me contaron?

-¿Qué te contaron?

-Me contaron que te vieron chapando con Mati Napp.

-...Mirá qué bueno… no sé que te contaron…

-¿Es mentira lo que te estoy preguntando?

-Somos amigos con Mati, estoy acá y estoy soltera.

-¿Te lo chapaste?

-No, no, no me lo chapé. Pero necesito soltar a Nico, sufrí mucho por la separación porque de un día para otro decidió cortar. Yo lloré y lloré y un día dije ‘sigo mi camino’. Y parte de seguir mi camino es que si yo quisiera estar con Mati o con quien sea…

-Nos contaron que los vieron a los besos.

-No... Mati también está soltero.

-¿Saldrías con él?

-En este momento, no sé qué haría. Estamos trabajando juntos, es una hermosa persona.

-¿Te tengo que creer?

-No sé si me tenés que creer o no, lo que sí me tenés creer es que no tengo ganas de hablar de mi vida privada. ¿Y sabés por qué? Porque no la entiendo.

