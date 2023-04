Flor de la Ve se espantó al ver a Fran Mariano y el expaciente de Aníbal Lotocki se largó a llorar

El rostro de Fran Mariano impactó de forma contundente a Flor de la Ve, quien no pudo disimularlo y fue frontal con el expaciente de Aníbal Lotocki, al punto que el invitado al piso de Intrusos terminó llorando desconsolado en vivo.

"No puedo creer cómo tenés la cara, Mariano. No lo puedo creer…", expresó la conductora al saludar al exparticipante de Cuestión de Peso.

"Yo tampoco… Lotocki me desfiguró", afirmó Fran.

"Hice la biopsia y él me inyectó aceite de motocicleta en la cara. Tenía aceite en las cejas, en los párpados, eso se estaba cayendo y se me estaba metiendo en el ojo. Tengo lentes de contacto porque sino no veo", continuó antes de aclarar que si bien le quitaron la sustancia, le quedaron las cicatrices.

"Yo me desperté en medio de una cirugía con él porque no me anestesió bien y empecé a sentir dolor", detalló consternado.

Fran Mariano reveló que conoció al médico esteticista Aníbal Lotocki en 2012, tras su paso por Soñando por Bailar, y admitió fue todo por canje publicitario: "Nunca le pagué un peso".

LA SORPRESA DE FLOR DE LA VE AL VER LA CARA DE FRAN MARIANO

En un momento, Flor de la ve se acercó a Fran Mariano para observarlo con precisión, lo que desencadenó el llanto del hombre que se sometió a más de 30 intervenciones estéticas para parecerse a Ricky Martin.

"Necesito verte la cara de cerca. Yo te conocí en el Bailando y no puedo creer cómo te dejó. Te juro que es impresionante. Impresionante. Es impactante", se consternó la conductora.

"Aníbal Lotocki te desfiguró la cara", concluyó Flor de la Ve ante un Fran Mariano desolado.