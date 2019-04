Como ocurre cada año, la foto con los protagonistas del Bailando que ilustra la tapa de Gente ante del arranque del ciclo generó polémicas y muchas internas por las posiciones en la portada.

Entre los chimentos de la jornada, trascendió que Flor de la Ve se había enojado muchísimo por el lugar que le había tocado en la foto principal.

Con De la Ve invitada a Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito le preguntó de entrada: “¡¿Por qué te enojaste tanto?!”.

Y Flor respondió: “Estábamos haciendo fotos con Gabo Usandivaras en el pasillo y me dijeron del lugar en la foto. Te digo con total honestidad, si yo me hubiera podido cambiar de lugar, me hubiera cambiado. ¿Por qué? A mí no me gusta salir en la punta porque ahí te sale el brazo gordo. No quería que me pusieron al lado de Marcelo Tinelli ni en el centro, quería que pusieran a alguien más para no estar en la punta. Bastante enorme soy y quería eso. Después me pusieron ahí y la verdad es que estaba bien”.

Además, la conductora de Flor de Tarde contó otro insólito motivo de su malestar: “Tuve un día larguísimo de trabajo. Llegué bastante justa de tiempo, no había comido nada y comí un bocadito. Cuando me senté para la foto, siento que tengo un ficus en el diente, no tenía cartera, nada para solucionarlo. Te juro que mis miradas eran para mi peluquero y maquillador, que les deseaba lo peor y estaba indignadísima”.

En un momento, Flor dijo “me encantó el lugar que me tocó” y Yanina Latorre, que estaba en el lugar acompañando a su hija Lola, le retrucó: “Bueno, tampoco mientas tanto. No te gustó cómo te recibieron”.

Entonces, De la Ve se explayó sobre el diálogo que mantuvo con el Chato Prada y Fede Hoppe, productores del ciclo: “Cuando se terminó, les dije al Chato y a Hoppe ‘¿y ustedes dónde estaban?’. Se ve que se estaban escondiendo por la gente que estaba enojada. No necesitaba mimos, solo les dije que no me saludaron, para mimos lo tengo a mi marido. No había visto a ninguno de los productores de LaFlia, se ve que no estaban cómodos”.

