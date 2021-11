Flor Peña vivió un mal momento en vivo con una señora que no quiso hablar con ella: "¡Fui ninguneada!"

Florencia Peña fue blanco de un tremendo desplante cuando Campi abordó a una señora en la calle: el humorista le dijo a la mujer que estaba saliendo en el programa de la artista y ¡la ninguneó sin filtro!

El marco del desopilante momento televisivo fue camino a la casa de Denise Dumas, participante de MasterChef Celebrity. Campi, marido de la participante, quiso saber sobre la recepción del reality en la calle y dio paso a una insólita situación en vivo con Flor Peña.

El tremendo ninguneo a Florencia Peña en vivo

Campi: -La que sabe es la gente. 'Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Es para el programa de Florencia Peña'…

Señora: -No (se va).

"¡¿Cómo?! Preguntale ¿por qué? Andá atrás y preguntale ¿por qué?", reaccionó Flor luego de que la señora escuchara su nombre y se negara a darle un testimonio. G-plus

Florencia Peña: -¡¿Cómo?! Preguntale ¿por qué? Andá atrás y preguntale ¿por qué?

Campi: -¿Por qué no quiere hablar?

Señora: -Porque no me interesa nada.

Peña: -¿Qué dijo? Pero preguntale ¿por qué?

"Campi, mientras buscás gente que nos quiera, vamos a ver a Denise Dumas en la gala de MasterChef", bromeó Polino. G-plus

Marcelo Polino: -No hace falta, dejémoslo ahí.

Peña: -¡Es espectacular!

Polino: -Mientras buscás gente que nos quiera, vamos a ver a Denise Dumas en la gala de MasterChef.

La divertida humorada de Flor Peña tras el desplante de la señora en el móvil

Con Campi listo para tocarle el timbre a Denise Dumas para hablar de su participación en MasterChef Celebrity, Florencia Peña bromeó con el desplante que le hizo la señora en la nota.

"¡Fui ninguneada en vivo! ¿Vos creés que Denis Dumas sabe que es mi programa? Yo hasta que no me abra la puerta no te creo que nos va a hablar", dijo la conductora de Flor Equipo, tentada.

Ante la demora de Dumas, Flor Peña agregó: "No atiende, se enteró que era para mí. Pensó que era (nota) con Vero Lozano".