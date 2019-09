Flor Peña sorprendió al aire a Tinelli con un divertido pase de factura: "Me clavaste tres veces en el teatro"

La buena onda y la complicidad entre Marcelo Tinelli y Florencia Peña quedó plasmada en el divertido ida y vuelta que protagonizaron el lunes 9 en el Súper Bailando, en el que la actriz aprovechó para pasarle factura en vivo por no ir a verla a Cabaret, el musical que protagoniza en el Teatro Liceo.

"La señora Florencia Peña está haciendo una obra espectacular, increíble, insustituible, tremenda, en el Teatro Liceo. El otro día pasé por la puerta. Está celosa porque anoche fui a ver otra obra. ¡¿Cómo son los actores?! ¡Qué celosos que son!", dijo el conductor con humor cuando presentó a la jurando, luego de ir a ver La vida extraordinaria, obra en la que trabaja Valeria Lois, en el Teatro Cervantes, y poner en pausa el plan de Flor.

Pero el comentario de Tinelli no quedó ahí, cuando a Peña le tocó puntuar a Flor Vigna y Facu Mazzei, le preguntó: "¿Se puso celosa porque fui ayer al teatro Cervantes?". Y la actriz aprovechó la consulta para generar un pícaro ida y vuelta con el conductor.

Flor: -Sí, me puse celosa porque veo fotos tuyas todo el tiempo (en Instagram) yendo a muchos teatros y poniendo: 'Qué extraordinaria fulanita, qué extraordinaria menganita'. Me clavaste las tres veces que me dijiste que ibas a venir. Se lo quiero contar a la gente. ¿Se lo puedo contar?

Marcelo: -Sí, todo, ya lo está contando. No hay freno. ¿Qué hago? ¿Le corto el micrófono?

Flor: -Me decís 'no puedo, no llego, tengo un asado'. Y lo veo constantemente a usted en otras obras. Me pongo mal.

Marcelo: -Tiene razón. Le pido que acepte mi pedido de disculpas.

Flor: -Las acepto.

Marcelo: -Tanta gente pide disculpas hoy en día, que yo me sumo al pedido de disculpas y le prometo que voy a ir a verla el otro fin de semana.

Flor: -Vaya con su mujer, porque con Guillermina tengo trato...

Marcelo: -Lo que pasa es que mi mujer es amiga de Vale Lois, que está en el Cervantes.

Flor: -Vale Lois es una gran actriz, pero yo también.

Marcelo: -Usted también, no la estoy comparando. El fin de semana que viene vamos a ver Cabaret.