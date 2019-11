Flor Peña reveló si Érica Rivas finalmente estará en la obra Casados con hijos: "Me junté con ella y va a estar"

Después de trece años, vuelve Casados con hijos. Pero no a la televisión, donde es un éxito incluso en sus repeticiones, sino que la comedia regresará en formato de obra de teatro.

La obra se estrenará a mediados de 2020 y ya confirmaron su participación Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis. La gran incógnita es si Érica Rivas, quien interpretó a la desopilante María Elena Fuseneco, formará parte del elenco.

Sucede que Érica puso en duda su participación en una entrevista reciente: “Todavía no tengo nada cerrado. No estoy del todo segura porque quiero ver cómo es este nuevo Casados con hijos, que implica pasarlo en este momento del mundo. Quiero ver qué es lo que se va a decir, qué es lo que se va a hacer, y de qué nos vamos a reír”, aseguró la actriz.

Pero en nota con Intrusos, Peña confirmó su presencia sobre las tablas: “¡Érica va a estar! Va a estar. Yo me junté con ella, nos tomamos un café. Hay algo lógico de que cambiaron los tiempos y hay dudas sobre cómo lo vamos a encarar. Pero está todo hablado y todos estamos de acuerdo en que hay cosas de las que no nos podemos reír y otras que sí, porque es Casados con hijos y es una crítica. No hay problema ahí”.

Flor contó detalles sobre cómo lograron ponerse de acuerdo todos para estar en la obra: "Dos años tardamos en esto y finalmente lo logramos. Fue por nuestros tiempos laborales. Yo tenía Cabaret, Guille y Erica una película, Luisana estaba en Canadá. Luisana se queda los tres meses que estemos : junio, julio y agosto. Van a ser tres meses muy intensos, en los que planeamos hacer 100 funciones. Estoy muy feliz, muy contenta”.

En el piso de Intrusos, Adrián Pallares reveló que habló con Gustavo Yankelevich, productor de la obra, y que él le dijo que Érica no había firmado todavía su contrato pero que ya estaba arreglada de palabra su participación.