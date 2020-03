Flor Peña reveló su secreta admiración por Pampita y la emocionó: "Atravesaste todos los dolores de la vida"

Este sábado, Andy Kusnetzoff inauguró una nueva sección en su ciclo PH Podemos Hablar, "Enfrentados", que consiste en que dos de los invitados se miren a los ojos y se digan qué les gusta y qué no les gusta el uno del otro. En este caso les tocó en suerte a las jurados del Bailando, Carolina "Pampita" Ardohain (42) y Flor Peña (45), donde la primera hizo emocionar a su compañera hasta las lágrimas al revelar cuánto la admira por su entereza.

"Lo que admiro de vos es cómo atravesaste todos los dolores de tu vida y seguís siendo la mujer que querés ser y como eso es tan inspirador. Creo que te lo dije alguna vez, pero me toca muy de cerca lo que viviste y te admiro profundamente porque estás acá y porque tratás de irradiar alegría y de seguir siendo la mujer que decidís ser. Pero no podría ser tan tranquila...", dijo la actriz de Cabaret, en relación a la muerte de Blanquita, la hija de la modelo con Benjamín Vicuña, ocurrida en septiembre de 2012.

“¡Ay, Flor, que loco esto de que no nos podemos tocar porque te abrazaría!”, le contestó Pampita mientras ambas chocaban sus codos, el nuevo saludo en épocas del coronavirus.

Por su parte, Pampita hizo una devolución de gentilezas y demostró porqué se llevan tan bien en su trabajo. "A mi me gusta de Flor su alegría siempre y además es tan concreta cuando habla con las mujeres. Como que te abraza con sus palabras siempre. Lo viví el año pasado al compartir tanto. Siempre tiene la palabra justa, el consejo justo, es como una hermana que está ahí para vos para darte una mano, es cálida con los que conoce y con los que no. Siempre está muy abierta al otro, como que no hay escudo, eso lo admiro mucho. Me encanta tenerla cerquita siempre", destacó Pampita de Flor Peña.