Flor Peña reveló cómo está hoy su relación con Érica Rivas tras la polémica: "Me iría de vacaciones con ella"

El proyecto de llevar el éxito de Casados con hijos al teatro no se pudo concretar por la irrupción de la pandemia, pero ya antes se había complicado por la polémica en torno a la salida de Érica Rivas del elenco. Con el paso del tiempo, las internas salieron a la luz y Flor Peña respaldó a Guillermo Francella ante las fuertes acusaciones de Rivas, con quien de todas formas la conductora de Flor de Equipo se “iría de vacaciones”.

La aclaración, a casi dos años de que explotara el conflicto profesional, se dio en el contexto de la entrevista que Jey Mammon le hizo a Peña en Los Mammones. “¿Te irías de vacaciones con Érica Rivas?”, indagó el humorista.

“¡Sí, me re iría de vacaciones con ella! Está todo bien”, enfatizó Flor.

La reacción de Flor Peña ante el conflicto de Érica Rivas en Casados con Hijos

En su momento, Florencia Peña había manifestado sus deseos de acercar posiciones entre Érica y la producción para que Rivas integre el elenco teatral de Casados con Hijos: "Lo único que te voy a decir es que nosotros hicimos muchísimo para que ella esté. ¡Muchísimo! Me sorprende. Nos hemos juntado a tomar café. Yo tengo una mirada femenina sobre la vida, no lo tengo que explicar. El libro no tenía nada que fuera a generar controversia ni nosotros íbamos a atacar a las mujeres",

Ahí también había reflexionado sobre la acusación de Érica Rivas a Guillermo Francella, a quien acusó de decirle ‘feminazi’: "La verdad que es incómodo. Porque hay cosas que nunca te contaría por respeto, porque soy una mujer respetuosa y porque creo que no es por ahí. Imaginate que yo trabajé durante años con Guille, así que no tengo nada para decir en contra de él. Lo defiendo porque es un tipo con el que he aprendido mucho y lo quiero mucho. Con respecto a cuestiones que yo no manejo, no me voy a meter. Pero sí me voy a meter en las que manejo y vos sabés que yo nunca le esquivo el bulto a nada".