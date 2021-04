Flor Peña apuntó muy fuerte contra quienes la atacan tras contagiarse covid: "Me contagié por ser peroncha con sobre, ¿entendí bien?"

Ni bien Florencia Peña confirmó que ella y sus hijos dieron positivo de coronavirus, comenzó a recibir un montón de hirientes comentarios por parte de los haters. Por eso, la actriz les puso los puntos mediante dos tajantes mensajes en Twitter.

"Según lo que leo, mis hijos solo tienen contacto conmigo y por eso se contagiaron. No tienen amigos, un padre, no salen, no respiran. Y yo soy CULPABLE por ir a trabajar y por no mandar a mis hijos a la escuela... Porque soy analfabeta K. Y me contagié porque soy peroncha con sobre ¿Entendí bien?", preguntó, irónica y harta, replicando algunos de los fuertes comentarios que recibe de los detractores.

Además, reivindicó su decisión de no haber mandado a sus hijos al colegio y reveló que la maestra del más chiquito, Felipe, también tiene coronavirus.

"Y menos mal que no los mandé a la escuela. Siendo asintomáticos podían contagiar a otrxs sin saberlo. Y la seño del jardín de Felipe dio positivo. Qué tengan un buen día", cerró, cansada de las críticas.

¡No la dejó pasar!