Flor Moyano encaró a Juanma Martino en El Hotel de los Famosos 2

En una conversación a solas en El Hotel de los Famosos 2, Flor Moyano encaró a Juanma Martino y le dijo qué le sucede cuando él le insiste.

“Siento que me presionas para que pase algo más en ciertos momentos”, le dijo la influencer al hermano de Majo Martino en el programa de eltrece.

"Siento que me presionas para que pase algo más en ciertos momentos". G-plus

Luego, continuó y aprovechó para aconsejarlo sobre cómo seguir: “Siento que todo va por ese lado y me siento incómoda. Deja que se dé, deja que fluya”.

Más sobre este tema El hotel de los famosos 2: Martín Coggi hizo volver a Mimi Alvarado a pocas de horas de su eliminación

“Como vos me decis ‘no me gusta que me digas tal cosa’, yo te digo que no me gusta que me mires y no me digas nada”, le respondió por su parte Juanma.

Más sobre este tema Charlotte Caniggia abandonó El Hotel de los Famosos 2: "Me quiero ir porque es muy difícil y hay muchas tareas"

EL RECLAMO DE JUANMA MARTINO A FLOR MOYANO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

En la charla que protagonizaron en El Hotel de los Famosos 2, Juanma Martino le hizo un reclamo a Flor Moyano sobre lo que pasa entre ellos en el reality.

“Como hombre me gustaría sentir eso”, le dijo el hermano de Majo Martino haciéndole un gesto de reciprocidad y agregó: “Pero te entiendo”.

Más sobre este tema El llanto de Flor Moyano al nominar a Fernando Carrillo en El Hotel de los Famosos 2: "Siento que te ponés en un lugar más alto que el resto"

“Después de veré si tengo ganas de estar con alguien que ni si quiera me tira un palito”, le advirtió y la influencer le respondió: “No te estas fijando en todo lo que realmente compartimos, que es re lindo”.