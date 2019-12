Flor Jazmín Peña, íntima sobre la posibilidad de enamorarse: "Puedo fijarme en un hombre o en una mujer"

Con la emoción a flor de piel de haber vivido su primer campeonato junto a Nico Occhiato en el Súper Bailando, Flor Jazmín Peña habló de la felicidad que sintió en su paso por el certamen y no le esquivó a las preguntas sobre su intimidad.

"Estoy tratando de no fijarme tanto en el género. Puedo fijarme tanto en un hombre como en una mujer. Pero no estaría con ganas de encontrarlo o encontrarla, estoy muy bien así". G-plus

Indagada por la posibilidad de volver a enamorarse, Flor remarcó en diálogo con Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine): "Estoy tratando de no fijarme tanto en el género. Puedo fijarme tanto en un hombre como en una mujer. Pero no estaría con ganas de encontrarlo o encontrarla, estoy muy bien así".

En cuanto a los requisitos que tiene que tener la persona que logre conquistar su corazón, agregó: "A mí me llama mucho la atención la personalidad. Va sonar re cliché decir ‘no soy superficial’, pero la verdad es que no me fijo mucho en eso, sino en el contenido o lo que transmite".

"Una chica, que no conozco, pero me parece que transmite muy buenas vibras y me encanta lo que hace es Natalie Pérez. Tiene como una onda que decis 'awww'". G-plus

Por último, cuando Tomás Dente le preguntó por la chica de sus sueños, la bailarina se sinceró… ¡y se animó a dar el nombre de una famosa!: "Una chica, que no conozco, pero me parece que transmite muy buenas vibras y me encanta lo que hace es Natalie Pérez. Tiene como una onda que decis 'awww'".