Floppy Tesouro, separada de Rodrigo Fernández Prieto tras casi dos años de matrimonio

A principio de mayo comenzó a sonar con fuerza que el matrimonio de Floppy Tesouro (34) y Rodrigo Fernández Prieto (40) habría llegado a su final, luego de tres años y medio de amor (un año y nueve meses de matrimonio) y con una hija en común, Moorea (3). Sin embargo, en ese momento, la modelo y actriz le dijo a Ciudad: "No quiero hablar del tema, porque es solo un rumor".

"Floppy está separada de su marido, hace un tiempo. Él dejó el hogar familiar en donde vivían juntos... Ella seguía apostando a la pareja, creía que era algo pasajero". G-plus

Pero el tiempo pasó y la pareja dejó de mostrarse públicamente en situaciones románticas, más allá del posteo que hizo Tesouro el 8 de septiembre, fecha en la que le festejó el cumpleaños de Moorea y la postal familiar, con Rodrigo y su hija, estuvo presente en Instagram.

Once días después de la celebración, Adrián Pallares confirmó en Intrusos la disolución del matrimonio. "Del lado de ella no querían confirmar esta situación. Pero vamos a contar que Floppy Tesouro está separada de su marido, Rodrigo Fernández Prieto, hace un tiempo. Él dejó el hogar familiar en donde vivían juntos. Esta mañana, yo le mandé mensaje a Floppy, le adelanté que lo iba a contar acá y nunca me lo terminó de confirmar. Pero yo lo tenía confirmado", dijo el periodista, seguro de su fuente.

Luego, agregó: "Rodrigo esta noche va a inaugurar un bar, un restaurante, y ahí, oficialmente, va a ser su 'rentrée' a la soltería. Él se presenta como soltero, nuevamente. Ella seguía apostando a la pareja, creía que era algo pasajero… Pero podemos confirmar que, desgraciadamente, porque Floppy apostaba a la familia, que está separada. Ella lo va a terminar confirmando hoy, seguramente".