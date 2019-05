La última publicación de Floppy Tesouro (33) junto a Rodrigo Fernández Prieto (40) fue hace un mes, y la ocasión fue el súper festejo de cumpleaños de la mamá de Moorea Fernández Prieto (2). Eso alimentó la versión de un impasse en el matrimonio consumado hace un año y medio que lanzó el martes Débora D’Amato en Intrusos: "No quiero decir separación, pero hay una crisis fuerte. Todavía no está asumida y seguramente van a salir a desmentirla, pero Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto están en crisis".

"Gracias por preocuparse. Prefiero no hablar del tema porque es solo un rumor”. G-plus

La periodista luego argumentó su información: "Hay un detalle que no es menor. Hace muy poquito ella bautizó a Moorea y me llamó la atención de que él no estuviera. La explicación que dio Floppy fue que él no es creyente, por eso no estuvo ahí". Además, D’Amato comentó que el empresario inmobiliario estaría durmiendo en casa de amigos en el último tiempo.

Apenas estalló el rumor, Ciudad intentó comunicarse por todos los medios con la modelo. “Perdón. Ayer fue un día de locos”, explicó la modelo este miércoles al mediodía, vía WhatsApp. En cuanto al dato de la separación, Floppy Tesouro respondió muy concisa: “Gracias por preocuparse. Prefiero no hablar del tema porque es solo un rumor”.