Floppy Tesouro contó que recibe propuestas hot en redes tras separarse: "Es tremendo porque no les importa nada"

Desde que se separó, Floppy Tesouro disfuta de su soltería y le hace caso omiso a los rumores de romance que circulan en los medios.

"Hoy por hoy salgo, disfruto con amigas, la paso bien y es obvio que se van a generar rumores. Si no me tendría que quedar encerrada en mi casa y no sería vida", reconoció la modelo a revista Pronto.

Pero además de divertirse, Tesouro tiene la confianza en que, con el tiempo, todo se va a ir acomodando. "Soy muy Susanita, voy a creer siempre en el amor porque me gusta estar con un compañero al lado. Soy de disfrutar mucho el noviazgo y no me llevo bien con la soltería", dijo.

La modelo aseguró que se está tomando este tiempo como un momento de reflexión para ella, después de haber formado una familia con Rodrigo Fernández Prieto, con quien tuvieron a Moorea.

Mientras asegura que quiere que la vida la sorprenda y pensar en ella, en sus redes sociales una multitud de seguidores la inundan con propuestas subidísimas de tono. "Es tremendo porque aparte se tiran a la pileta y no les importa nada", señaló. Y agregó: "Igual esto es muy reciente para mí, van tres meses y tengo mucho respeto por Rodrigo".

"Cuando hay tanto respeto, las cosas se manejan con cautela y cuando tenga que ser, será", cerró.

¡Ya se dará!