Flavio Mendoza recordó los gestos de Maradona que lo conmovieron: "Me llamó cuando quedé eliminado del Bailando"

El legado futbolístico de Diego Maradona es invaluable, sin embargo el recuerdo que dejó en personas del ambiente artístico es significativo. Flavio Mendoza, invitado a la mesa de Juana Viale, destacó las nobles actitudes que tuvo el ídolo con él.

“Me pasó algo reloco con Diego. Esto nunca lo conté. Yo estaba en el Bailando, era la primera vez que participaba. Quedé eliminado del Bailando, me suena el teléfono, me llama una mujer de Diego y me dice que él quería hablar conmigo. Le corté. Me vuelve a llamar y me dice Diego ‘no me cortés, boludo’”, rememoró. “Me llamó para decirme que cómo me había ido del Bailando, que estaban locos, que lo hacía divertirse muchísimo”, aseguró.

Pero no fue todo. “Cuando hice Stravaganza él se enteró que yo viajé a Dubai y me llamó para decirme que si iba a para ahí no me iba a permitir que no vaya a verlo. Fui a ver un partido donde estaba él con la mujer y fue increíble su actitud conmigo”, destacó.

“Cuando vino al teatro para ver Stravaganza y entró fue una revolución. Yo se lo agradecí eternamente. Tenía otro concepto sobre él y cuando me llamó me cambió totalmente lo que pensaba de él. Tuvo una actitud muy linda conmigo cuando yo estaba comenzando”, afirmó Flavio Mendoza, sobre los emotivos gestos de Diego Maradona.