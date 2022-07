Flavio Mendoza estalló contra el programa de Georgina Barbarossa: "Mi hijo no es un juguete"

En medio del escándalo entre Pepe Cibrián y Georgina Barbarossa, Flavio Mendoza apuntó muy fuerte contra la conductora. Mejor dicho, contra la producción de su programa A la Barabarossa (Telefe).

¿Qué pasó? Según Flavio, la producción le impuso que para hacerle la nota debía llevar sí o sí a su hijo Dionisio. Sin embargo, prefirió no hacerlo y explicó por qué mediante un fuerte descargo en Twitter.

Si bien él no nombró directamente al ciclo, Pía Shaw reveló en LAM que se trataba del programa de Georgina.

"El programa del que está hablando es el programa de Georgina Barbarossa", señaló la panelista.

FUERTE TWEET DE FLAVIO MENDOZA CONTRA EL PROGRAMA DE GEORGINA BARBAROSSA

"Me invitan a un programa y es casi una imposición llevar a mi hijo para hacer la nota... Y al no llevarlo, los planteos de una productora me hicieron sentir horrible. Y me fui...".

"Mi hijo va al jardín y trato que no falte tanto ya que cuando viajo lo llevo conmigo", aclaró Flavio, muy enojado.

Y agregó indignado: "Pensé que mi carrera, todo lo que hecho por el arte en mi país y la cantidad de trabajo que doy tendría un trato más respetuoso hacia mí y vuelvo a repetir que mi hijo no es un juguete. Parce que para algunas personas un hijo es eso y eso se llama explotación infantil".

"Lo he llevado, ha hecho fotos para productos o las fotos conmigo de mi circo pero jamás de una forma de obligación, es un niño de 4 años".