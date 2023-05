Flavio Mendoza empatizó con Lucas Benvenuto y habló del abuso que sufrió a sus siete años: "Sé dónde está"

La tortuosa historia de Lucas Benvenuto despertó los fantasmas del pasado de Flavio Mendoza, quien contó detalles del abuso sexual que sufrió a sus siete años, al solidarizarse con la supuesta víctima de Jey Mammon.

"¿Qué hago ahora? Yo sé dónde está (mi abusador). Me he cruzado con la persona. Me da vergüenza encararlo", se sinceró el panelista de Polémica en el Bar.

Luego, aseguró que la incomodidad se debe a que los degenerados "te hacen sentir culpables".

"Esa persona vive. Creo que, si esto se lo digo a mis hermanas, van y lo matan", cerró Flavio Mendoza.

FLAVIO MENDOZA SE ALARMÓ POR EL PELIGRO ANTE LOS ABUSADORES INFANTILES

Como en Polémica en el Bar debatían la controversia entre Lucas Benvenuto y Jey Mammon, el panelista se alarmó por el peligro ante los abusadores infantiles: "Yo que soy papá de un nene de cinco años en si le llega a pasar lo que me pasó a mí, es horrible. No es fácil".

"Tampoco quiero hacerme la víctima ni nada. Yo lo pude atravesar. Hay chicos como Lucas que no lo pudieron atravesar. Encima fue un chico abusado, secuestrado, violado. Cuando se habla de estos temas hay que tener cuidado. Porque es difícil", continuó.

Entonces, Flavio precisó: "No es que tuve una penetración, o algo. Pero me manosearon en el circo y tenía siete años. Fue abuso".

Al final, Flavio Mendoza fue a fondo: "Para mí era vergonzoso decírselo a mi papá o a mi mamá. Yo no me acuerdo bien lo que pasaba. (…) Esa persona una vez me llevó al río, y me sostenía porque era profundo, y le sentía el pito duro".

