Flavio Mendoza apuntó contra De Brito y Pampita como jurados de La Academia: "Tienen que ser como los presidentes e irse cada cuatro años"

Durante mucho tiempo, Flavio Mendoza participó de ShowMatch como jurado de Bailando por un Sueño, aunque hace años que no cumple ese rol. En diálogo con La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), el coreógrafo apuntó contra los jueces históricos del certamen como Ángel de Brito y Pampita, y aseguró que cuando “no tienen nada nuevo para dar” deben “hacer como los presidentes” e irse.

“El jurado está bien. Yo no voy a hacer, como otros, que cuando no están los matan. Siento que no hay estelaridad y que con una sola persona no lo hacés”, aseguró Flavio en referencia a Carolina Ardohain y a De Brito, y sustentó su polémica declaración. “Ángel me parece que es el presidente del jurado porque tiene una cosa de potencia que me gusta. Pampita a mí siempre me gustó, pero este año la veo como que la maternidad la puso en otro lado”, agregó.

“El jurado de La Academia tiene que ser como los presidentes: tienen que estar cuatro años e irse, y poner nuevos. Me incluyo y pienso que no tendría que haber reelección para que la gente haga realmente las cosas bien”, expresó Flavio Mendoza, que negó que vaya a volver a ocupar ese rol. “Si ya me vieron, ¿para qué voy a volver? Yo creo que todo tiene que tener una evolución. Si yo voy a ir, y no le voy a dar al programa más de lo que di, ¿para qué voy?”, se preguntó al aire.