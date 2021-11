Flavio Azzaro habló tras aparecer criticando a Messi en el Balón de Oro 2021: "Soy pasional y no me calienta que me conozcan en el mundo"

Apenas se hizo el anuncio de que Lionel Messi (34) se consagró ganador del premio Balón de Oro 2021, trofeo que obtuvo por séptima vez, la transmisión oficial del evento organizado por la revista France Football pasó un video en donde apareció Flavio Azzaro criticando eufórico a Leo en 2018: "¡Que Messi se vaya de la Selección! Nunca le hizo ganar partidos importantes a la Selección Argentina".

Sorprendido por su insólita aparición en la gala mundial, el periodista habló con Ciudad y le bajó el tono entre risas: "No tengo mucho para decir. Es lo que pensaba en ese momento, pero no es lo que pienso ahora".

Al final, Flavio Azzaro se justificó por sus enérgicos reproches a Lionel Messi: "Soy pasional. Digo lo que pienso y no lo voy a cambiar. No me calienta que me conozcan en el mundo, o que no me conozca. Siempre fui de la misma forma, y no me voy a arrepentir por decir lo que pienso".

LOS LOGROS DE LIONEL MESSI

En la última temporada, Leo salió campeón con Argentina de la Copa América y alzó la Copa del Rey con Barcelona. Además fue el máximo goleador de La Liga española antes de su traspaso a PSG.

Los cuatro primeros Balones de Oro los obtuvo de forma consecutiva entre 2009 y 2012, en la época dorada del Barça de Pep Guardiola. Luego lo ganó en 2015, y por último, se lo llevó en 2019.