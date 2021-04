Firme respuesta de Rial a Romina Pereiro, quien le pidió que no se exponga al covid en TV Nostra: "Siento que tengo que estar acá"

El avance del coronavirus en la Argentina encendió la alarma en la sociedad, ante las nuevas restricciones y el posible colapso del sistema sanitario.

En ese complejo contexto, el domingo pasado, el periodismo sufrió un duro golpe tras la muerte de Mauro Viale (73), quien había contraído el virus y tres días después de su detección murió.

Preocupada por la salud de su marido, Jorge Rial, Romina Pereiro no dudó en mirar a cámara en Mañanas Públicas, programa en el que despliega sus conocimientos nutricionales en la TV Pública, para pedirle al conductor de TV Nostra que no salga a trabajar, que cumpla con su labor desde su casa.

"Estamos acá, no somos héroes, no es por el ego, pero es lo que sabemos hacer. Es lo que mamamos de chiquitos. Yo no sé hacer otra cosa y siento que tengo que estar acá". G-plus

"Jorge está bien, pero yo quiero aprovechar para hacer un pedido público: le queremos pedir que se quede en casa, que no se exponga y que no salga", señaló Pereiro, con amor y firmeza.

Atento al mensaje de Romina, en el pase de Polémica en el Bar con TV Nostra, Mariano Iúdica hizo alusión al tema y Jorge explicó por qué asistió a América para estar al frente de su nuevo ciclo.

"También tengo que cuidar a mi familia, a mis compañeros, pero nuestro laburo es estar acá para informar, para entretener. Porque ni siquiera somos esenciales". G-plus

"Jorge es un conductor bestial. Porque este hombre está con el barbijo ahí, a pesar de que la mujer puede estar en un grito", le dijo Mariano a Jorge, quien sin rápidamente contestó: "Es que nosotros no conocemos la tibieza, y a veces está muy mal. Pero estamos acá, no somos héroes, no es por el ego, pero es lo que sabemos hacer. Es lo que mamamos de chiquitos. Yo no sé hacer otra cosa y siento que tengo que estar acá. También tengo que cuidar a mi familia, a mis compañeros, pero nuestro laburo es estar acá para informar, para entretener. Porque ni siquiera somos esenciales".

Haciendo referencia a que Mauro Viale salió a trabajar hasta el último día, en plena pandemia de coronavirus y cumpliendo a rajatabla todas las medidas sanitarias, Jorge Rial agregó: "Mauro era un trabajador. Nosotros decidimos salir con los barbijos porque se lo exigimos a los mozos, al del transporte público, al que atiende en una tienda y al agente de seguridad. A todos. Y porque estemos en la tele no somos inmunes. Nosotros acá tenemos una distancia aún más grande (a la que estable el protocolo), el estudio es grande y cada vez hay menos personas. Pero esta es una manera de decir 'che, loco, ¿se dieron cuenta de que no era joda?'".