Firme respuesta de Dalma Maradona sobre si quiere volver a ser mamá después de Azul: "No quiero más hijos"

A fines de julio llegará al mundo Azul, la hija de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, y la actriz contó que decidieron no tener más hijos, felices por la llegada de su beba y por Roma, su hija más grande.

“¿Soñás con tener más hijos?”, le preguntó Estefi Berardi a la hija de Claudia Villafañe en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) y ella fue súper sincera. “La verdad que no. Me lo preguntaban mucho cuando había nacido Roma y tenía la presión de no poder decir que no, porque era una sola y siempre una hermana o un hermano está bueno”, aseguró, terminante.

“Pero ahora con Roma y Azul ya no me da vergüenza decir que no quiero más nada. Se acabó”, señaló.

DALMA MARADONA CONTÓ CÓMO SE PREPARA PARA LA LLEGADA DE AZUL

A pocas semanas de dar a luz a su segunda hija, la hija de Diego Maradona contó que a diferencia de su anterior dulce espera, esta fue más difícil.

“Por ahora 6 kilos porque al principio vomitaba mucho. Este embarazo me pegó de otra manera, y por eso decían que era varón, pero no”, confesó Dalma.