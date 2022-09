Firme respuesta de Barby Franco a una seguidora que la criticó por hablar del embarazo como si fuera todo color de rosa

Contenta por ya no tener que hacer reposo, Barby Franco charló con sus seguidoras de Instagram y respondió a todas las preguntas que le hicieron con respecto a su embarazo.

Entre los buenos deseos, se encontró con una contundente consulta de una seguidora que quiso saber por qué las famosas pintan el embarazo de "color de rosa".

Contundente, la pareja de Fernando Burlando le contestó sin filtro, desde su experiencia, haciéndole frente a esa persona que asegura que las celebridades no hablarían del "lado b" de la maternidad.

FIRME RESPUESTA DE BARBY FRANCO A LA CRÍTICA DE UNA FAN

"¿Por qué las famosas naturalizan el embarazo como algo súper fácil cuando no es todo color de rosa?", le preguntaron.

"En mi caso, la estoy pasando muy pero muy bien. No sé, tal vez fue tan deseado que no veo la parte fea o aún no me pasó nada feo, no sé", sentenció Barby, sincera.