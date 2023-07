Firme reacción de Mariel Di Lenarda tras las declaraciones de Yanina Latorre: "No me interesa ese juego"

Luego de las repercusiones que despertó la incómoda nota que el cronista de LAM, Santiago Sposato, le hizo a Mariel Di Lenarda por ganar el Martín Fierro a Mejor panelista (terna que competía con Yanina Latorre, quien también se refirió a este tema), la periodista fue contundente con su opinión.

“Todo esto termina con Yanina Latorre enojada, diciendo que no estoy preparada para el juego. La verdad que no me interesa ese juego, para nada”, lanzó la panelista de Nosotros a la mañana en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Más sobre este tema La picante frase de Edith Hermida sobre Yanina Latorre: "Cuando haya Martín Fierro a la chusma de barrio gana"

“No quiero sacar el cuero duro. Me gusta llegar tranquila a mi casa a la noche. Yo no duraría dos segundos de angelita, nunca diría que sí a algo como eso. Pero si algún día decidiera hacerlo, sería tremenda”, agregó, sincera.

En cuanto a la nota de la polémica, remarcó: “Me dolió lo que pasó porque yo no la careteo y si bien yo aclaré todo, me dolió que empañen el momento, porque yo estaba chocha. Sin embargo, me sirvió. Me sirvió porque el Martín Fierro te expone, llegás a mucha gente que no te conoce, y me respaldó mucha gente del medio”.

Más sobre este tema "No está preparada": Yanina Latorre estalló contra Mariel Di Lenarda tras la polémica por el Martín Fierro

“En el programa de De Brito ponen la pregunta que me hacen cuando yo salgo de ganar el Martín Fierro y no pasó demasiado tiempo hasta que aclaramos que la polémica no la instalé yo ni me interesó y viene el pedido de disculpas del notero. Pero, sin embargo, el efecto de las redes siguió sin parar”, cerró la entrevistada, firme.

Más sobre este tema "¿Se lo robaste a Yanina Latorre?": el notero de LAM incomodó a Mariel Di Lenarda por su Martín Fierro a mejor panelista

FIRME POSTURA DE YANINA LATORRE TRAS LAS CRÌTICAS A SANTIAGO SPOSATO POR SU NOTA A MARIEL DI LENARDA

Yanina Latorre rompió el silencio después de las repercuisiones que despertó la incómoda nota que el cronista de LAM le hizo a Mariel Di Lenarda por ganar el Martín Fierro a Mejor panelista (terna que competía con ella) y fue contundente con su opinión al aire.

“El laburo del notero, y lo digo en general, es el más ingrato”, comenzó diciendo la esposa de Diego Latorre en el ciclo que conduce Ángel de Brito por América, dejando en claro lo que piensa de esta profesión.

“Lo mandás a los Martín Fierro a traer una nota distinta, porque si no todas las notas son una ‘pedorrada’ y una ‘chapada de medias’ que no las podés ni pasar al aire”, agregó, contundente, sentando su firme postura.

"EL LABURO DEL NOTERO, Y LO DIGO EN GENERAL, ES EL MÁS INGRATO. LO MANDÁS A LOS MARTÍN FIERRO A TRAER UNA NOTA DISTINTA, PORQUE SI NO TODAS LAS NOTAS SON UNA ‘PEDORRADA’ Y UNA ‘CHAPADA DE MEDIAS’ QUE NO LAS PODÉS NI PASAR AL AIRE". G-plus

Por último, Yanina apuntó contra los famosos que no paran a hablar a la prensa: “ Y él es al que mandamos hasta las 2 de la mañana a perseguir a estos bolu…, aque no le da nota, que te cierra la puerta en la cara.”.