Firme postura de Nicole Neumann sobre la exposición de los hijos de una pareja en las redes: "No corresponde"

La exposición de menores en las redes sociales sin el aval de los padres generó un profundo debate en Nosotros a la Mañana, luego de que Tomás Dente contara que Sofía Sorrenti, la exnovia de Rodrigo Noya, se enojó con el actor porque su nueva pareja, Martina Scigliano, compartió en Instagram una imagen de su hijo, Bautista.

Conociendo la problemática de cerca, tras ponerle una medida cautelar a Fabián Cubero y Mica Viciconte para que no difundan en las redes sociales a sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, Nicole Neumann reflexionó sobre el tema.

"Lo que pasa en estos casos es que cualquier cosa que se haga, si el papá y la mamá no dan el consentimiento sobre sus hijos, está mal. Porque los hijos son de su papá y de su mamá. Una tercera persona, que es ajena, que no tiene ningún vínculo de sangre, que no sea el abuelo, la abuela, el papá o la mamá, no puede decidir dónde exponer al chico. Está mal. Es una atribución que se tomó que no corresponde", dijo la modelo, sin puntualizar en su experiencia personal con el padre de su hijas y Viciconte.

Luego sí se tomó de ejemplo, al referirse a la relación que mantuvo con Matías Tasín, quien era padre de un niño. "Yo no entiendo la lógica de la gente. Yo también estuve del otro lado, un año y miedo con una persona que tiene un hijo, y nunca, jamás, se me ocurrió subir una foto del chico. No se me ocurre. El chico tiene su papá y su mamá. ¿Por qué yo voy a estar subiendo fotos?".

Siguiendo su relato, el Pollo Álvarez acotó: "A no ser que el padre y la madre no tengan inconvenientes y haya buena relación". Sin embargo, Nicole mantuvo su postura de no exponer a niños ajenos: "Ponele. Pero ante la duda y estar llamando '¿che, te jode si subo una foto?'. Ya fue. No la subís. ¿Qué te cambia en la vida? ¿Qué querés mostrar? No tienen ningún sentido. No lo entiendo. Mirá que estuve de los dos lados".