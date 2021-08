El firme pedido de Lali Espósito a los fans de Casi Ángeles: "¡Corten el cordón umbilical!"

Lali Espósito hizo un vivo en Instagram mientras se emitía La Voz Argentina y contestó a algunas de las preguntas de sus seguidores. Sorpresivamente, les pidió a los fanáticos de Casí Ángeles que por favor "superen" su intenso amor por la novela de Cris Morena.

Mientras Lali charlaba con sus fans, muchos le preguntaban una y otra vez si existe la posibilidad de que la ficción, que se emitió por primera vez en 2007, regrese a la pantalla. Entonces, la actriz y cantante se mostró tajante al respecto.

Cansada de que constantemente le consulten lo mismo, Lali les hizo a los fans de la tira un picante pedido. "Con todo el amor, ¡me impacta que sigan hablando de eso! Los adoro, pero cortemos el cordón umbilical", expresó.

Al darse cuenta de que, tal vez, su declaración había sonado un poco fuerte, intentó poner paños de agua fría y explicó qué había querido decir.

"Perdón que se los diga así, pero ¡no va a volver Casi Ángeles! Ya está, lo superan, ¡basta!", sumó, buena onda, pero contundente.

Acto seguido, cerró remarcándoles que tanto a ella como a los integrantes de la ficción pueden verlos en otros proyectos y que no hace falta que vuelvan con la tira teen para sentirlos cerca.

"A mí me ven acá, en La Voz, me vieron en Sky Rojo y me ven en series. Peter Lanzani está rompiéndola, haciendo cosas increíbles. Ahora se viene El Reino. Mi amiga Cande Vetrano, rompiéndola. Mi amiga Mery del Cerro, hermosa y conduciendo. Todos seguimos unos caminos preciosos. Disfruten de nuestra adultez y de la suya", sentenció