Firme pedido de Barbie Vélez a Nazarena tras las fuertes declaraciones de Carmen Barbieri

A seis años de la separación de Barbie Vélez y Federico Bal, Carmen Barbieri se reconcilió con José María Muscari, de quien se distanció por la posición que tomó en la escandalosa ruptura y por el repudiable chiste que hizo sobre su hijo, en la casa de Nazarena Vélez.

En ese marco, la conductora de Mañanísima recordó el noviazgo "tóxico" de Fede y Barbie, habló del embarazo de la joven y expresó su deseo de tener una conversación privada con Nazarena para saldar cuentas del pasado.

Sin embargo, la panelista de LAM no solo echó por tierra la posibilidad de tener una charla con su colega, también reveló el firme pedido que le hizo Barbie, quien está esperando a su primer hijo y no quiere polémicas.

"Barbie me dijo 'Carmen habló. No digas nada, por favor. Lo único que tenés que decir es que se agradece la buena energía'". G-plus

EL PEDIDO DE BARBIE VÉLEZ A NAZARENA SOBRE CARMEN BARBIERI

"Habló Carmen Barbieri. Habló de tu hija. Estuvo haciendo una nota muy extensa con Muscari. Fue el reencuentro después de todo el caso Fede Bal y Barbie Vélez, y salieron cosas. ¿Lo viste?", le preguntó Ángel de Brito a Nazarena en LAM.

Seria, la actriz y panelista contestó: "No lo vi, pero Barbie durmió en casa, y me dijo 'Carmen habló hoy. No digas nada, por favor. Lo único que tenés que decir es que se agradece la buena energía'".

"Y yo le dije 'no voy a decir eso, hija'. Y me respondió 'decí eso porque si no voy a llamar'", reprodujo Vélez, sin poder cumplir con el pedido de Barbie.