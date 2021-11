Firme opinión de Benjamín Amadeo sobre el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Me dan mucha pena los hijos"

Con la diplomacia que lo caracteriza, Benjamín Amadeo fue consultado por Luis Novaresio sobre el escándalo matrimonial entre Wanda Nara y Mauro Icardi y dio una sincera opinión al respecto.

"Hay un momento de la adultez en la que uno empieza a tomar decisiones desde otro lugar. Uno toma responsabilidades por sus actos", comenzó diciendo el actor y cantante en Debo Decir, ante el comportamiento mediático de Nara e Icardi.

Pensado en las hijas de la pareja, Francesca e Isabella Icardi, y los hijos que Wanda tuvo con Maxi López, Amadeo continuó: "Yo lo que lamento, de toda esta situación que se vivió, porque para nosotros Wanda es un personaje espectacular, desde el punto de vista de su despliegue y de su carisma, son los hijos".

"No sé si es porque ahora voy a ser padre, pero me dan mucha pena los hijos porque absorben un quilombo que no es de ellos".

"No sé si es porque ahora voy a ser padre, pero me dan mucha pena los hijos porque absorben un quilombo que no es de ellos", concluyó Benjamín Amadeo, opinando con cautela sobre el escándalo del momento.

BENJAMÍN AMADEO ANUNCIÓ QUE VA A SER PAPÁ

El 31 de octubre, Benjamín Amadeo anunció en pleno show, en el Teatro Coliseo, que será papá junto a Martina, su pareja desde hace cinco años.

El cantante frenó el show e hizo ingresar a su novia al escenario: "Estamos esperando una hija. Me daba mucha alegría compartirlo con ustedes".

Tras darle un beso a Martina, quien lució su pancita maternal, Benjamín Amadeo agregó, emocionado: "Feliciten a la madre, che".