Firme negativa de Dalma Maradona cuando Ángel de Brito le preguntó cómo se enteró de la muerte de su papá: "Pongo un freno en lo que me duele"

A siete meses y medio de la muerte de Diego Maradona, Dalma Maradona abrió su corazón en un profundo mano a mano con Ángel de Brito, en Los Ángeles de la Mañana, programa de TV en el que habló por primera vez tras la dolorosa partida del exfutbolista.

La joven actriz no eludió pregunta alguna, habló del cuestionado entorno del Diez, apuntó duro contra los profesionales de la salud que estaban a cargo de su padre, dio detalles del vínculo con Verónica Ojeda, se refirió a la relación que tiene con sus hermanos, y mucho más. Sin embargo, una pregunta puntual muy personal le hizo un nudo en la garganta y optó por no responderla.

"¿Cómo te enteraste de la muerte de tu papá?", le consultó De Brito. Sin dudarlo y con firmeza, Dalma alzó el micrófono y se negó a brindar ese doloroso testimonio, del día más triste de su vida.

"No, perdón, pero eso no lo voy a hablar. Es algo que a mí me duele un montón, no estoy preparada para hablarlo en televisión. Cuando hablamos al principio, te dije que no te iba a poner ninguna restricción, ni dije que las chicas no podían preguntarme. Al contrario. Pero sí pongo un freno en lo que a mí me duele y no puedo hablar. Perdón", argumentó la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe. Comprensivo y receptivo, Ángel de Brito le contestó: "No, está todo bien. Es algo muy íntimo".