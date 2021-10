Firme defensa de Mariana Brey a la China Suárez: "Estamos acostumbrados a que se mata a la mujer y del hombre no dicen nada"

En medio del análisis que se hizo de la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, y sin pasar por alto el protagonismo que tomó Eugenia “la China” Suárez en este tema tras ser señalada como la tercera en discordia, Mariana Brey saltó en defensa de la actriz.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre se refirió en Los Ángeles de la Mañana a la esposa de Icardi, con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella: “Wanda es una mujer que está sufriendo y es a causa de dos personas que la dañaron”, lanzó.

Fue entonces que, tras escucharla, Brey intervino: “Pero sí es verdad que a la tercera en discordia la matan. Lo vemos habitualmente y es algo a lo que, lamentablemente, estamos acostumbrados a que siempre se mata a la mujer y nunca se dice nada del flaco”.

En esa misma charla, Yanina había revelado el importante rol que ocupó Pampita con Benjamín Vicuña (con quien tiene a Bautista, Benicio y Beltrán) en medio de la polémica con su ex, la China: “El domingo Pampita y Benjamín hablaron mucho por teléfono y a mí me dicen que ella lo contuvo un montón porque él no estaba bien”, lanzó al aire.